Abzocke mit Konzerttickets: Linzer Polizei fasste Online-Betrüger

Der 22-Jährige soll seit Monaten wiederholt Betrügereien im Internet begangenen haben. Die Opfer kamen aus dem ganzen Bundesgebiet, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. So soll der Linzer unter falschen Namen auf Online-Verkaufsplattformen Tickets für Musikevents verkauft, diese aber nie verschickt haben. Zudem ließ er sich mittels gefälschter Überweisungsbestätigungen verschiedene Waren zusenden, ohne je dafür zu bezahlen.

Nach umfangreichen und bundesweiten Aktzusammenführungen erließ die Staatsanwaltschaft Linz eine Festnahmeanordnung. Für den jungen Mann klickten am Mittwoch gegen 8:30 Uhr an seinem Arbeitsplatz die Handschellen. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig und gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.