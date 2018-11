"Wann lernen wir etwas über Hitler?"

LINZ. Im Bundesrealgymnasium Fadingerstraße haben sich Schüler in Eigenregie mit den Novemberpogromen beschäftigt und in der Schule eine Ausstellung gestaltet.

Die Schüler der 7A-Klasse mit Direktorin Sylvia Bäck (links), Musiklehrerin Anna Pichler (links unten) und Geschichte-Lehrerin Monika Spitaler (rechts) Bild: Volker Weihbold

Hell gleißende Flammen lodern im Eingangsbereich des BRG Fadingerstraße und schlagen bedrohlich bis zur weißen Decke auf. Trotzdem ist es kalt. Noch kühler wird es, wenn die bedrückenden Melodien der "Mauthausen Kantate" von Mikis Theodorakis gefühlvoll durch die Lautsprecher der Musikanlage tönen.

Die selbst gemalten Zeichnungen und handgeschriebenen Texte, die farblosen Bilder, die Artikel. Alles erinnert an die Nacht vor 80 Jahren, in der Hass und Häme spürbar wurden. Die Nacht von 9. auf 10. November 1938. "Juden-" oder "Vergeltungsaktion" nannten sie die Nationalsozialisten, als "Reichskristallnacht" ging sie in die Geschichte ein. "Mit dem Begriff haben wir uns zuallererst beschäftigt. Jetzt wissen wir, dass er unangemessen ist", sagt Alaa El-Naggar.

"Gut ging es mir nicht dabei"

Der 16-Jährige steht vor den rot-schwarzen Flammen, die den Brand der jüdischen Synagoge in Linz gegenüber der Schule symbolisieren sollen. Angefertigt wurden sie von den 21 Schülern der 7A-Klasse, wie alles andere auch, das in der Ausstellung zu den Novemberpogromen in der Fadingerstraße zu sehen ist. Zweieinhalb Wochen lang recherchierten El-Naggar und seine Mitschüler in Eigenregie, also ohne die Hilfe ihrer Lehrer. Und auch ohne viel Vorwissen, wie er zugibt. "Ich habe nicht das Gefühl, dass viele Jugendliche wissen, was da passiert ist."

Dass Adolf Hitler einst die Fadingerschule – damals noch "Realschule in der Steingasse" – besuchte, wissen aber die meisten. "Ich werde oft schon von den Schülern der zweiten Klasse gefragt, wann wir denn endlich etwas über den Hitler lernen", sagt Monika Spitaler. Der Geschichte-Lehrerin ist es ein großes Anliegen, dass das Wissen ihrer Schüler in die Tiefe geht, nicht am historischen Bezug der Schule hängen bleibt. "Die Ausstellung soll ein Impuls sein", sagt sie. Damit alle Schüler kurz innehalten und sich mit diesem schwierigen und entmutigenden Thema auseinandersetzen.

Für Melina Pivalic war das nicht einfach. "Dieser ganze Hass und die Ausgrenzung. Gut ging es mir nicht dabei. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass so etwas wieder passieren kann", sagt die 17-Jährige. Man dürfe es erst gar nicht dazu kommen lassen, dass Menschen wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft verspottet werden. Damit meinen die Schüler auch zu einem gewissen Teil sich selbst.

"Wir laden alle dazu ein"

"Natürlich haben sie bei den Vorbereitungen auch darüber nachgedacht, wie es ihnen zu dieser schrecklichen Zeit ergangen wäre", sagt Sylvia Bäck. Die Direktorin des BRG Fadingerstraße ist stolz auf die selbstständige Arbeit ihrer Schüler, will aber auch, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht auf die Klassenräume begrenzt ist.

"Die Ausstellung ist öffentlich. Wir laden alle dazu ein, sich selbst ein Bild davon zu machen." Die gesamte Woche sind die Bilder und Texte noch zu sehen. Dann weicht die Ausstellung zwar wieder dem Schulalltag, in Erinnerung wird sie den Schülern aber trotzdem bleiben. "Es liegt jetzt an uns, dass sich das nicht mehr wiederholt", sagt die 16-jährige Stefanie Hofinger. Und spricht damit nicht nur für ihre ganze Klasse.

"Natürlich haben die Schüler bei ihren Vorbereitungsarbeiten auch darüber nachgedacht, wie es ihnen zu dieser schrecklichen Zeit ergangen wäre.“

Sylvia Bäck, Direktorin

"Ich habe nicht das Gefühl, dass viele junge Menschen wissen, was in dieser Nacht passiert ist.“

Alaa El-Naggar, Schüler (16)

„Es liegt an uns, dass sich das nicht mehr wiederholt.“

Stefanie Hofinger, Schülerin (16)

2 Kommentare tradiwaberl (7046) 12.11.2018 07:25 Uhr Meine Erfahrung:

HS: der Geschichtsunterrricht endet irgendwo im 19. Jahrhundert, weil am Ende einfach nicht mehr Zeit übrig geblieben ist.



Oberstufe: Geschichte konzentriert sich auf spezifische kulturelle Sachen, Wirtschaftshistorie, Nachkriegszeit,... "weil übern Krieg habts eh schon alles gehört".



Wer sich da nicht selber schlau macht, dem bleibt nur übrig, was er von dritter Seite vorgesetzt bekommt. Z.b. den täglichen Sendungen auf Welt (früher mal N24), die aber irgendwie allesamt eine Idealisierung der Nazizeit sind, auch wenn sie vorgeben, dass sie nur aufklären wollen.

"Hach, wie wars doch schön in der Hitlerjugend. Alle hatten sich lieb und haben gemeinsam Sport gemacht." Und das schön präsentiert mit nachcolorierten Propagandaaufnahmen.

Wie sollen junge Menschen da echt wissen, was und vor allem warum sich etwas dermaßen katastrophal entwickelt hat ???

Und vor allem: wie sollen junge Menschen fähig sein, die aktuellen Parallelen zu erkennen ??? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) herzeigbar (3093) 12.11.2018 06:55 Uhr In der Schule SHS 1977 - 1981 wurde 1. und 2. Weltkrieg nur am Rande gelehrt.



Mich Selber interessierte sowieso mehr die Entwicklung des Menschen und Spartaner/Griechenland Philosophen und Demokratie und Französische Revolution.



Weil Wir genau dahin steuern.



Leider musste Ich Mich aufgrund der Widerbetätigungsfälle massivmit dem zweiten Weltkrieg beschäftigen.



Ich finde es traurig wieviele Widerbetätiger esin Österreich gibt und dies auch noch bagadellisiert wird.



Wie im Fall des Rechtsanwaltes von Wels der Gaskammern leugnete. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



