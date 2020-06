30 mobile Bäume für den Hauptplatz

Bei sommerlichen Temperaturen kann es auf dem asphaltierten Hauptplatz schon einmal sehr heiß werden, wie nicht nur die Linzer aus leidvoller Erfahrung wissen. Darüber wie der Platz grüner und kühler werden kann, wurde schon viel diskutiert - in der heutigen Stadtsenatssitzung wurde nun ein 100.000 Euro-Projekt zur Beschattung und neuen optischen Gestaltung beschlossen.

So werden am Hauptplatz noch diesen Sommer 30 Bäume, die in knapp zwei mal zwei Meter große, quadratische Holztröge gepflanzt werden, platziert. „Die Bäume tragen zur Kühlung des Platzes bei und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, so Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Die acht bis zehn Meter hohen Linden werden auf dem Hauptplatz verteilt: vier Bäume werden mittig, 18 an der Westseite und acht an der Ostseite aufgestellt. Geliefert werden sie von der Firma Kriegergut Garten- und Landschaftsdesign aus Perg.

Die Hausbesitzer, die Anrainer und Gewerbetreibenden sollen in den Prozess eingebunden werden, so die zwei Stadtpolitiker, die zeitnah zu einer Bürgerinformation einladen möchten.