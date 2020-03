20-Jähriger nach Flucht vor Polizeistreife erwischt

Gegen 17 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Kapuzinerstraße zwei junge Männer einer Personenkontrolle unterziehen. Diese flüchteten. Bei der Verfolgung verlor einer der beiden einen Rucksack. Darin befanden sich 16 Klemmsäckchen mit je 2 Gramm Marihuana. Nach zunächst erfolgloser Fahndung konnte einer der Flüchtenden, ein 20-jähriger afghanischer Staatsbürger aus dem Bezirk Perg, auf dem Dach eines Gebäudes in der Waltherstraße gesichtet werden. Der Mann gelangte noch über ein offenes Fenster in eine verschlossene Abstellkammer, wo er dann aber festsaß. Die Abstellkammer wurde von der Feuerwehr geöffnet und der 20-Jährige festgenommen.

Während der Einvernahme wurde auch noch bekannt, dass der 20-Jährige bei seiner Flucht einen 81-Jährigen aus Linz niedergestoßen und verletzt hatte. Das Opfer erstattete bei der Polizei Anzeige.

