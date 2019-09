Klimatalk bei den OÖN

Zum "Klimatalk: Forum Klimaschutz" laden Klimabündnis OÖ, "Fridays for Future" und OÖNachrichten am 11. Oktober um 18 Uhr ins OÖN-Forum in Linz.

Das Eröffnungsreferat hält der Umweltjournalist und Theologe Franz Alt aus Deutschland. In einer Podiumsdiskussion diskutieren dann Alt, Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne), die Bürgermeister Katharina Seebacher (VP) und Paul Mahr (SP) sowie eine Vertreterin von "Fridays for Future" über nötige Klimaschutzmaßnahmen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter nachrichten.at/klimatalk

