Klimakrise: Demos am Freitag in ganz Österreich

Am Freitag steht Österreich erneut im Zeichen der Klimakrise: Die Plattform "Fridays for Future" ruft zu Protestaktionen auf. Gab es am vergangenen Freitag in 800 Gemeinden Kundgebungen, sind nun Großdemos in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt Bregenz und Eisenstadt geplant. Weltweit gehen an diesem Tag Menschen beim "Earth Strike" für den Klimaschutz auf die Straße.

Bereits am Montag sorgte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg beim Klimagipfel der UNO in New York mit einer Wutrede für Aufsehen: "Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum", sagte sie vor den Delegierten aus aller Welt.

Auch in Linz laufen die Vorbereitungen. Die Organisatoren erwarten bis zu 1500 Teilnehmer bei der Demo. "Es geht um unsere Zukunft", bekräftigt Bjarne Kirchmair, einer der Organisatoren. Der 18-Jährige ist Schüler am Linzer Peuerbach-Gymnasium. "Wir wollen, dass auch die kommenden Generationen noch eine lebbare Welt vorfinden." Auch Dominik Haidenthaler fordert die Politik zum Handeln auf: "Sie muss Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, klimafreundlich zu agieren." Vor allem im ländlichen Raum brauche es ein gutes und leistbares Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, fordert der 35-jährige Linzer.

Um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen, nehmen die Organisatoren auch Verkehrsbehinderungen in Kauf. Die Demo führt am Freitag ab 12.45 Uhr vom Bahnhof über den Volksgarten zur Humbold-/Dametzstraße. Auf der vielbefahrenen Verkehrsader wird gegen die Einbahn zum Pfarrplatz marschiert, wo gegen 14 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Die Landstraße sei keine Alternative, sagt Kirchmair: "Wir wollten nicht die Straßenbahn blockieren." Die Polizei rät, diesen Bereich zu meiden: "Wir müssen die Straße für etwa eine Stunde sperren", sagt der stv. Stadtpolizeikommandant Manfred Rauch.

"Bisher größte Demonstration"

In Wien findet am Freitag die größte Klima-Demo statt. "Wir hoffen, dass es unsere bisher größte Demonstration wird", sagte Johannes Stangl von "Fridays For Future" – besonders nachdem Bildungsministerin Iris Rauskala den Schülern die Teilnahme im Rahmen des Unterrichts genehmigt hat. Die Protestaktion unterstützen mittlerweile 65 Organisationen, vom Roten Kreuz über Amnesty International bis zu mehreren Glaubensgemeinschaften.

Schon heute könnten die Aktivisten von Fridays for Future einen Etappensieg erreichen: Sie hoffen, dass das Parlament den Klimanotstand in Österreich ausruft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Greta Thunberg

Polizei

Klimapolitik Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at