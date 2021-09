Klare Favoriten, neue Kandidaten und potenzielle Swing-Gemeinden

Wer stellt in Bad Ischl in den nächsten sechs Jahren den Bürgermeister? Wie berichtet, erlebt die 14.000-Einwohner-Stadt einen Wahlkampf wie nie zuvor. Das mit harten Bandagen geführte Duell läuft zwischen Amtsinhaberin Ines Schiller (SP) und dem früheren Salzburger SP-Landesgeschäftsführer Hannes Mathes, der sich unter anderem mit der ÖVP zu einer Bürgerliste zusammengetan hat. Eine Stichwahl dürfte jedenfalls gewiss sein.

Klarer scheint die Lage in Gmunden – alles andere als eine Wiederwahl von Bürgermeister Stefan Krapf (VP) wäre eine Überraschung. In Vöcklabruck schlägt Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (VP), die im Dezember 2020 auf Langzeit-Stadtchef Herbert Brunsteiner (VP) gefolgt war, ihre erste Wahl. Sie hat vier Mitbewerber um das Bürgermeisteramt.

Definitiv einen neuen Bürgermeister geben wird es in Ried/Innkreis. Nach 27 Jahren tritt Bürgermeister Albert Ortig (VP) nicht mehr an. Wer ihm nachfolgt, wird vermutlich auch am Sonntagabend nicht feststehen. Allgemein wird eine Stichwahl zwischen VP-Kandidat Bernhard Zwielehner und FP-Vizebürgermeister Thomas Dim erwartet. Aber auch SP-Kandidat Peter Stummer hat Chancen auf die Stichwahl. Spannung ist garantiert, auch wegen der Causa Energie Ried in Ortigs Amtszeit, die vor der Wahl für neue Auseinandersetzungen sorgt (mehr auf nachrichten.at/innviertel).

In Schärding und Braunau stehen für die Amtsinhaber Franz Angerer und Hannes Waidbacher (beide VP) die Chancen auf eine Wiederwahl sehr gut. Im Linzer Umland scheint für Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) in Leonding die Wiederwahl recht sicher. In Ansfelden wäre alles andere als eine Bestätigung von Bürgermeister Manfred Baumberger (SP) eine Überraschung. In Traun hingegen ist das Rennen offen. Bürgermeister Rudolf Scharinger (SP) hat mit Vizebürgermeister und FP-Landtagsklubchef Herwig Mahr (FP) sowie dem ehemaligen Stadtmarketing-Chef Karl-Heinz Koll (VP) harte Konkurrenz.

Einen Fünfkampf um den Bürgermeistersessel gibt es in Freistadt. 2016 schaffte Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) nach dem Tod ihres Amtsvorgängers Christian Jachs die Wahl gleich im ersten Durchgang. Das dürfte der ob ihrer Alleingänge oft in der Kritik stehenden Politikerin heuer nicht mehr gelingen. Hohe Favoriten in Perg und Rohrbach-Berg sind dagegen die Amtsinhaber Anton Froschauer und Andreas Lindorfer (beide VP).

In Grieskirchen hofft Amtsinhaberin Maria Pachner (VP) auf eine Wahl im ersten Durchgang. Auch weil sie am Stichwahltermin am 10. Oktober ihren 59. Geburtstag hat. "Den würde ich gerne anders verbringen als im Wahllokal", sagt die Stadtchefin.