Jugendliche sind auf "Mission Menschlichkeit"

Wie können soziale Probleme gelöst werden? Und wie könnte ein besseres Zusammenleben in den Regionen aussehen? – Fragen, die sich Kinder und Jugendliche bei "mission humanity" stellen sollen. Der Ideenwettbewerb, den das Oberösterreichische Rote Kreuz bereits zum zweiten Mal landesweit veranstaltet, richtet sich an Jugendgruppen und Schulklassen ab der 7. Schulstufe in Oberösterreich. "Bei ,mission humanity’ setzen sich die jungen Teams konkret mit Hilfsbedürftigkeit, Flucht, Arbeitslosigkeit in den Regionen auseinander und suchen nach Lösungen", sagt Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich.

Von 2. November bis 23. Dezember können die Projekte eingereicht werden, von 17. Jänner bis 21. Februar 2022 haben die Teilnehmer Zeit, ihre Projekte online zu bewerben. Eine Fachjury bewertet schließlich die stimmenstärksten Projekte. Die Gewinner erhalten Preise im Wert von bis zu 2500 Euro, die in die Projektumsetzung investiert werden sollen. Mit dem Garten "Eden für jeden" überzeugte im Vorjahr unter anderem eine Jugendgruppe aus Perg, Ernteerträge gingen an den Rotkreuz-Markt.