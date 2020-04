JKU Corona Update: Der weltweite Wettbewerb um den Impfstoff

Antikörper- und Impfstoffforschung hängen eng zusammen. Hier scheinen sich die Dinge gerade zu überschlagen. Einerseits hat die WHO – fast unbemerkt in Österreich – in einem „Scientific Brief“ am Freitag gewarnt, dass es bis jetzt keinen Beleg für Immunität nach einer Covid-19-Erkrankung gebe. Andererseits berichten chinesische Forscher von der erfolgreichen Testung eines Impfstoffs an Rhesusaffen. Antikörpertests, die Immunantwort von genesenen Patienten und die globale Impfstoffforschung sind Thema im JKU Corona Update um 14 Uhr. Zu Gast ist Florian Krammer, Virologe und Impfstoffforscher an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Hospital in New York.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.