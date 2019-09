Italo-Menü für guten Zweck

Zum vierten Mal bot er an vier Abenden ein sieben-gängiges italienisches Menü mit erlesenen Weinen an.

Insgesamt 212 Gäste bewirtete Wögerer – unterstützt von Familie und Freunden – im Juli in der Landwirtschaftskammer Linz. Selbstgemachte Nudeln, Vitello Tonnato, Tiramisu – für die Gäste wurden nur hausgemachte italienische Köstlichkeiten zubereitet. "Die Menge der Zutaten war enorm. 580 Eier, fast acht Kilogramm Butter und 20 Kilogramm Erdäpfel haben wir an den drei Tagen verarbeitet", sagt Hobbykoch Wögerer, Leiter des Brücken-Tunnelbaus beim Land Oberösterreich. Für das Menü zahlten die Gäste 50 Euro, Getränke wurden zusätzlich berechnet.

Spenden für Institut Hartheim

Den gesamten Erlös der Veranstaltung übergab Wögerer jetzt an das Institut Hartheim in Alkoven. Das Geld wird vor allem in die Freizeitgestaltung der Bewohner investiert. "Spendengelder fließen hauptsächlich in kreative Projekte, Sportgeräte und in Technologie zur Unterstützung der etwa 300 Bewohner des Instituts. Vom Land Oberösterreich wird nur die Basisversorgung finanziert", sagt Geschäftsführerin Sandra Wiesinger. "Ein solches Engagement ist nicht selbstverständlich", lobt Wögerer sein Team. Deshalb organisiert er zum glorreichen Abschluss noch ein Dankesfest.