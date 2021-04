Inzidenz in Wels ist leicht rückläufig

Eine Entwarnung für Wels ist dieser Wert zwar noch nicht, aber zumindest scheint das Infektionsgeschehen derzeit auf hohem Niveau stabil zu sein. Gestern hatte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) eindringlich an alle Welser appelliert, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unbedingt einzuhalten. Zusätzlich hatte der Stadtchef alle Bewohner aufgefordert, einen Corona-Test zu machen.Für das kommende Wochenende hat Rabl verstärkte Polizeikontrollen in Wels angekündigt. Die Exekutive sei angewiesen Menschenansammlungen rasch aufzulösen und Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen mit Anzeigen und Strafgeldern zu ahnden.Trotz des leichten Rückgangs im Vergleich mit den Zahlen vom Donnerstag bleibt Wels aber der Bezirk mit den verhältnismäßig meisten Neuninfektionen in Oberösterreich. Auf dem zweiten Platz folgt der Bezirk Braunau mit einer Inzidenz von 271,0.