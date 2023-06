X-Bike: Auf geht’s in die siebte Runde

Es ist zwar nicht besonders heiß, trotzdem haben Dominik Zillner und seine Kollegen von der Sportunion Maria Schmolln geschwitzt. Zumindest bis zum Wochenende. Der Grund: Die Anmeldungen für das diesjährige X-Bike by KTM kamen zunächst nur tröpfchenweise. Aber gut eine Woche vor dem zweistündigen Mountainbikerennen ging es aufwärts. Endlich. "Wir waren schon leicht nervös, aber dann kamen innerhalb kurzer Zeit mehr als 30 Anmeldungen herein. Das hat uns beruhigt", sagt Zillner. Was ihn besonders freut, ist, "dass es bereits 26 Meldungen für das E-Bike-Rennen, das wir heuer zum ersten Mal veranstalten, gibt. Das hat meine Erwartungen definitiv übertroffen. Und vielleicht werden es am Samstag sogar noch mehr." Möglich ist das, denn bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start können sich Kurzentschlossene am Renngelände noch nachmelden.

Ordentlich strampeln

Neben den Anmeldungen gibt es noch etwas, das die Veranstalter nicht beeinflussen können: das Wetter. "Darum schaue ich gar nicht mehr so genau und hoffe einfach, dass es am Samstag halbwegs passt", sagt Zillner. Eine berechtigte Hoffnung, wie der Blick auf die Prognose zeigt. Dass die Bedingungen unabhängig vom Wetter passen, dafür strampeln sich er und seine Kollegen seit Wochen ab. "Unsere Streckenchefs arbeiten jetzt jeden Tag am Rundkurs, machen die Absicherungen und bauen die Schanze, die bei uns schon Tradition hat. Und die Landwirte, deren Grundstücke wir beim Rennen befahren dürfen, machen die letzten Mäharbeiten. Es läuft also alles nach Plan", erklärt Dominik Zillner.

Dominik Zillner, Sportunion Maria Schmolln und Chef des OK-Teams Bild: Josef Lerchenberger

Fast alles. Denn die Lieferung der bestellten Startsackerl verzögert sich. "Da müssen wir ein bisschen improvisieren, aber es findet sich immer ein Weg", ist der Schmollner überzeugt. Eine Lösung haben er und seine Kollegen vom Veranstalterteam auch gefunden, um am Renntag ihre Anspannung zu bekämpfen. "Wir treffen uns alle zwischen sechs und halb sieben morgens, trinken gemeinsam ein Pils und machen uns dann an die Arbeit. Das ist inzwischen zu unserem Ritual geworden."

Apropos gemeinsam: Wessen Puste für ein zweistündiges Rennen nicht ganz reicht oder wer das Rennen lieber mit einer Partnerin oder einem Partner bestreiten möchte: Beim X-Bike gibt es auch eine eigene Teamwertung. Ein Team besteht aus zwei Fahrern oder Fahrerinnen. Jede(r) erhält einen Chip mit der gleichen Nummer. Gewechselt wird durch Körperberührung in der Wechselzone nahe dem Start–Ziel-Bereich. Es darf sich jeweils nur ein Fahrer desselben Teams auf der Strecke befinden. Für die Reihung bei der Startaufstellung wird eine Qualifikation (genauer Zeitplan in der Infobox am Textende) auf einer verkürzten Runde angeboten. Diese ist allerdings keine Pflicht für die Teilnahme am Rennen.

Der Zeitplan

Das 7. X-Bike by KTM findet am Samstag, 10. Juni, in Maria Schmolln statt. Der Zeitplan:

10 bis 14.30 Uhr: Startnummernausgabe

Startnummernausgabe 10.30 bis 11.45 Uhr: Streckenbesichtigung

Streckenbesichtigung 12 bis 12.30 Uhr: Qualifikation X-Bike by KTM (keine Quali für E-Bikes)

Qualifikation X-Bike by KTM (keine Quali für E-Bikes) 12.40 Uhr: Aufstellen neben den Startboxen E-X-Bike

Aufstellen neben den Startboxen E-X-Bike 12.45 Uhr: Aufruf der Teilnehmer nach Startliste für das E-X-Bike

Aufruf der Teilnehmer nach Startliste für das E-X-Bike 12.55 Uhr: Fahrerbesprechung E-X-Bike

Fahrerbesprechung E-X-Bike 13 bis 14 Uhr: Rennen E-X-Bike

Rennen E-X-Bike 14 bis 14.30 Uhr: Streckenbesichtigung X-Bike by KTM

Streckenbesichtigung X-Bike by KTM 14.30 Uhr: Aufstellen neben den Startboxen X-Bike

Aufstellen neben den Startboxen X-Bike 14.40 Uhr: Aufruf nach dem Ergebnis der Qualifikation

Aufruf nach dem Ergebnis der Qualifikation 14.55 Uhr: Fahrerbesprechung

Fahrerbesprechung 15 Uhr: Start Rennen X-Bike

Start Rennen X-Bike 18.30 Uhr: Siegerehrung X-Bike und E-X-Bike

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Maria Schmolln Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.