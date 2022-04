Wer will die Seeklause in Pramet haben? Jetzt ist der Sachverwalter am Zug

Die Pläne des Betreibers der "neuen Seeklause" am Ufer des Prameter Badesees waren ambitioniert. Zu ambitioniert, wie sich Ende Jänner herausstellte. Wie in den OÖN berichtet, wurde schließlich am 17. Februar ein Insolvenzverfahren eröffnet. Der Alpenländische Kreditorenverband bezifferte die Passiva auf mehr als eine Million Euro.