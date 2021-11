Mit viel Selbstvertrauen gehen die Bundesliga-Volleyballer des UVC Weberzeile Ried heute Abend (19 Uhr) in das Europacup-Heimspiel gegen den Schweizer Verein Volley Schönenwerd. In der ersten Runde bezwang die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer überraschend den ungarischen Vertreter Kazincbarcika. In der Runde der letzten 32 Teams im CEV Challenge Cup hofft man bei den Riedern erneut auf eine Überraschung. "Wir sind definitiv in der Außenseiterrolle. Die Schweizer Liga ist stark und der