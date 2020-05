Trauer nach Tod von Anton Oder

So kommentierte der Vorsitzende der Innviertler Künstlergilde, Walter Holzinger, die Nachricht vom Tod von Anton "Toni" Oder (75). Dieser war am vergangenen Mittwoch während einer Operation verstorben. "Toni hat uns seit nunmehr zehn Jahren nicht nur in seiner Funktion als Zahlmeister und stellvertretender Vorsitzender der Gilde, vor allem aber als Mensch und liebenswerter Kollege begleitet", so der Gildenvorsitzende in einer Aussendung. Nach seiner Kooptierung wurde Anton Oder 2010 in der Jahreshauptversammlung einstimmig in sein Amt gewählt. In weiterer Folge wurde er als weiterer stellvertretender Vorsitzender im Vorstand nominiert. "In seiner Funktion entwickelte er sich schnell zu einer tragenden Säule unserer Künstlergemeinschaft. Die schockierende Nachricht über sein Ableben hat unser Fundament erschüttert. Er hat sich für die Anliegen der Künstlerschaft außerhalb seines Wirkungsbereichs eingesetzt und dadurch viele Menschen für die Gilde begeistern können", erklärt Walter Holzinger in einer Mitteilung der Innviertler Künstlergilde. Vor allem die liebenswürdige, stets wertschätzende und umsichtige Art Toni Oders müsse gewürdigt werden. Toni Oder war zu seiner aktiven beruflichen Zeit als leitender Angestellter der Firma Löffler tätig. Er wird am Freitag, 29. Mai, in Ried verabschiedet.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at