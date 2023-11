SVR-Stammtisch mit Senft und Sportdirektor Fiala

Als Gesprächspartner stehen Sportdirektor Wolfgang Fiala, Trainer Maximilian Senft und zwei Spieler bereit. Eingeladen sind alle Mitglieder und Dauerkartenbesitzer der SV Ried. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das erste Getränk übernimmt die SV Ried. Der Abschluss einer SVR-Mitgliedschaft ist für 75 Euro in der Geschäftsstelle oder online (svried.at/mitgliedschaft) möglich.

"Ein großes Ziel der Mannschaft für diese Saison ist es, die Fans wieder in unser Boot zu holen und eine gemeinsame Stärke zu entwickeln. Das geht natürlich mit guten sportlichen Ergebnissen, aber auch mit solchen Veranstaltungen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, diesen Fan-Stammtisch zu initiieren. In der Vergangenheit gab es in Ried immer tolle Persönlichkeiten wie Paul Gludovatz oder Klaus Roitinger, die nahe an den Fans und zugleich bodenständig waren. Das Charisma der beiden ist zwar unerreicht, aber wir tun unser Bestes, um diese Tradition weiterzuführen", sagt Sportchef Fiala.

"Die Beziehung zwischen Fans, Spielern und Betreuern ist mir extrem wichtig. ‚Beim Reden kommen die Leut zam‘ ist ein Leitsatz, der mich seit meiner Kindheit prägt. Dementsprechend freue ich mich sehr auf diesen gemeinsamen Abend", sagt Trainer Senft.

