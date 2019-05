SV Ried erwartet morgen ein Heimspiel in Linz

„Es ist noch nichts verloren, auch Wattens hat noch schwere Spiele vor der Brust“, sagte SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Klagenfurt am vergangenen Sonntag. Aus einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf Wattens wurde nach den beiden Unentschieden gegen Lustenau und Klagenfurt ein Zwei-Punkte-Rückstand.

Ried ist auf Schützenhilfe, entweder von Lustenau oder Horn, angewiesen. Das hilft den Wikingern aber auch nur dann etwas, wenn man die eigenen Spiele für sich entscheidet. Morgen, Mittwoch, gastiert Ried um 19.10 Uhr in Linz. Gegner Blau-Weiß-Linz spielt ein schwaches Frühjahr. Immerhin konnten die Linzer das jüngste Spiel gegen Vorwärts Steyr mit 3:2 für sich entscheiden.

Fan-Boykott bei Blau-Weiß

Eine Entscheidung dürfte hingegen schon vor dem Spiel gefallen sein. Auf den Rängen werden die Ried-Fans auf der Linzer Gugl akustisch wohl den Ton angeben.

Nach mehreren schwachen Leistungen im Frühjahr gaben die Linz-Fans am 19. Mai bekannt, dass sie ihre Mannschaft im Saisonfinish nicht mehr anfeuern werden. Auch Fahnen und Banner werden nicht eingesetzt. Das Motto des Protests: „Ihr habt es nicht verdient, unser Wappen auf der Brust zu tragen.“ Wie viele Anhänger der Wikinger morgen Abend den Weg in die Landeshauptstadt auf sich nehmen, ist schwer einzuschätzen. Nach dem Schlusspfiff am Sonntag schworen sich Fans und Mannschaft gemeinsam auf das so wichtige Derby ein.

„Tolle Unterstützung der Fans“

Wir müssen alles, was in uns steckt, gegen die Linzer auf den Rasen bringen“, sagt SV-Ried-Kicker Lukas Grgic, der auf lautstarke Unterstützung in Linz hofft: „Unsere Fans haben uns im Frühjahr unglaublich unterstützt. Ich hoffe, dass wir die Zuschauer und natürlich auch uns selber im Saisonfinish doch noch belohnen können“, sagt Grgic.