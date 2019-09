Ried empfängt heute den FC Juniors

Um den Anschluss an Tabellenführer Austria Klagenfurt zu wahren, benötigt die SV Guntamatic Ried heute Abend (19.10 Uhr, Josko-Arena) im Derby gegen den FC Juniors Oberösterreich einen vollen Erfolg. Trainer Gerald Baumgartner muss auf Ante Bajic, der wegen einer Schulterverletzung wohl noch länger ausfallen wird, verzichten. Marcel Ziegl ist nach seiner Verletzung im Spiel gegen die Young Violets wieder fit.

"Mit der aktuellen Tabellensituation und der Punkteausbeute können wir nicht zufrieden sein. Das Spiel gegen die Juniors ist extrem wichtig, nicht nur weil es ein Derby ist. Wir dürfen uns daheim keinen Ausrutscher erlauben und wollen eine Serie starten", sagt Ziegl. Erstmals vor den heimischen Fans wird wohl Neuzugang Ivan Kovacec zum Einsatz kommen.

In der kommenden Woche absolvieren die Rieder zwei weitere Derbys. Am Mittwoch gastiert die SVR im ÖFB-Cup bei Vorwärts Steyr, am Sonntag in der Liga bei Blau-Weiß Linz.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at