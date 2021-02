Im Gemeindegebiet werden fünf von insgesamt zehn Eisenbahnkreuzungen aufgelassen. Die dadurch "gewonnene" Fahrtzeit solle dafür verwendet werden, die Bahn-Haltestelle in Teichstätt durch regelmäßige Halte zu attraktivieren, so der Wunsch vieler Nutzer, dem sich auch Bürgermeister Erich Rippl anschließt.

Seit einer Fahrplanänderung vor mehreren Jahren halten nur noch wenige Züge in Teichstätt, davon betroffen sind Schüler und Pendler. Ziel der Petition ist, dass die Züge der Mattigtalbahn regelmäßig auch wieder in Teichstätt halten. Derzeit müssen Nutzer auf die Haltestelle Lengau ausweichen – dort wurden die Parkplatzmöglichkeiten zwar vor Kurzem erweitert, sind aber schon jetzt wieder überlastet. In Teichstätt seien die Ressourcen vorhanden.

Durch den Entfall von Eisenbahnkreuzungen lasse sich das Tempo der Züge erhöhen und das entstehende Zeitfenster für Halte in Teichstätt nutzen, so die Unterstützer der Petition.