Ob Erste oder Zweite Liga: Guntamatic bleibt der SV Ried als Hauptsponsor treu

Mitten im Aufstiegskampf gibt es erfreuliche Nachrichten für die SV Guntamatic Ried. Die Peuerbacher Firma Guntamatic, Anbieter für Pellets-, Stückholz-, Hackschnitzel- und Hybridheizungen verlängerte als Hauptsponsor bei den "Wikingern". Der laufende Vertrag hätte sich grundsätzlich nur für den Fall des Aufstiegs automatisch verlängert. Sollten es die Rieder, die derzeit Tabellenführer sind, aber doch nicht in die Bundesliga schaffen, bleibt Guntamatic an Bord.

„Guntamatic honoriert damit den einzigartigen Zusammenhalt des gesamten Vereins und der Region in den vergangenen, schwierigeren Fußballzeiten und spricht dem Team, den Fans, der Vereinsführung und natürlich auch den anderen Sponsoren damit das Vertrauen aus“, betont Günther Huemer, Geschäftsführer von Guntamatic. „Die SV Guntamatic Ried befindet sich auf dem richtigen Weg. Auch wenn wir fest daran glauben, dass die SVR am Ende der Saison ganz vorne stehen wird, stehen wir für den Fall, dass die SV Guntamatic Ried 2019/20 erneut in der Zweiten Liga um den Aufstieg kämpfen müsste, wieder zu 100 Prozent hinter dem Verein.“

"Sind stolz, Guntamatic als Hauptsponsor zu haben"

„Es ist eine besondere Freude, dass uns Guntamatic jetzt bereits seit 2016 als Hauptsponsor die Treue hält. Und das unabhängig davon, ob wir unser Ziel, den Wiederaufstieg in die Bundesliga, erreichen. Wir sind sehr stolz, die Firma Guntamatic als unseren Hauptsponsor zu haben, der uns in erfolgreichen als auch in turbulenten Zeiten volles Vertrauen und Unterstützung schenkt. Diese Unternehmen und Impulsgeber der Region bilden das Fundament für eine positive Zukunft des Profi-Fußballs in Ried“, sagt SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner.

