"Es ist für unsere Schule eine ganz besondere Ehre, dass uns mit Lukas Weißhaidinger ein Weltklasse-Sportler besucht", sagte Matthias Zauner, Direktor der Sportmittelschule Schärding, am Freitagvormittag. Der Weltklasse-Diskuswerfer aus Taufkirchen an der Pram referierte mittels selbst zusammengestellter PowerPoint-Präsentation über seine beeindruckende Karriere. 2019 holte der 27-Jährige Bronze bei der Weltmeisterschaft in Doha.