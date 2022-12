Lkw übersehen: Ehepaar nach Unfall im Auto eingeklemmt

Eine 67-jährige Pkw-Lenkerin dürfte um die Mittagszeit auf einer Kreuzung einen von links kommenden Lkw übersehen haben, berichtete die Polizei am Dienstagabend. Sie und ihr Ehemann wurden vom Lkw, der mit einem schweren, beladenen Anhänger Richtung Obernberg am Inn unterwegs war, erfasst.

Das Paar wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Weng im Innkreis und Altheim befreit werden. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie vom Notarzt erstversorgt werden mussten. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen, die Frau in das Krankenhaus Braunau gebracht, so die Polizei.

