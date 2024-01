In Pramerdorf gehen 20 Tonnen Leberkäse pro Jahr über die Theke

Der Leberkäse war einst als Arme-Leute-Essen bekannt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage kostet ein Kilogramm der beliebten österreichischen Spezialität mehr als ein Kilogramm Schnitzel. Sogar die SV Ried wirbt damit auf ihren Fußballdressen. Der Leberkäse ist also "in". Das kann Franz Streissenberger, Inhaber der BP-Tankstelle und des Restaurants Streissenberger in Pramerdorf (liegt an der B141 zwischen der Autobahnabfahrt bzw. -auffahrt Haag am Hausruck und der Stadt Ried), nur bestätigen. Vor etwas mehr als 20 Jahren hat er die erste Leberkässemmel verkauft. Zu Beginn ging rund ein Strutzen (entspricht 20 Portionen) pro Tag über die Theke.

Mittlerweile braucht er 20 Tonnen Leberkäse pro Jahr. 350 bis 400 Leberkässemmeln gehen bei ihm täglich über die Theke. Geschnitten wird nach Gefühl und nicht nach Vorgabe. Ganz nach dem Motto "lieber etwas mehr als zu wenig".

Leberkäse-Stopp

Hinzu kommen viele Bestellungen von Vereinen, Häuselbauern oder Firmen. Auch in seinem Gasthaus wird der Leberkäse gerne gegessen und sei dementsprechend das Markenzeichen seines Unternehmens. "Wir sind weit über die Bezirksgrenzen hinaus für unseren Leberkäse bekannt. Sogar Touristen aus Deutschland und Belgien kommen jedes Jahr zu uns auf einen kurzen Leberkäse-Stopp, wenn sie in den Süden auf Urlaub fahren oder auf der Rückreise sind. Wir haben viele Stammkunden", sagt Streissenberger, der nach all den Jahren nach wie vor täglich eine Leberkässemmel verspeist. "Es schmeckt mir einfach. Ich bekomme nicht genug davon."

Das er eines Tages als "Leberkas Streissi" bekannt sein würde, hätte er sich nie gedacht. "Es hat sich im Laufe der Zeit herumgesprochen, dass wir den leckersten Leberkäse haben." Einzig während der Coronakrise ging die Nachfrage zurück, und das, obwohl seine Tankstelle auch während der Pandemie stets geöffnet hatte und reger Betrieb herrschte.

"Es war schon irgendwie komisch. Corona und Leberkäse war keine Liebesbeziehung." Auf die Frage, worin das Geheimnis seines Erfolges liege, hat er eine klare Antwort: "Gleichbleibende Qualität. Bei uns schmeckt der Leberkäse immer gleich gut." Bei der Herstellung vertraute er von Beginn an der Firma Haidenthaler aus Mettmach. Auch wird der Leberkäse täglich und nach dem gleichen Prinzip zubereitet. Zuerst wird er im Ofen vorgebraten und dann in den Wärmebehälter gelegt, damit er fertig ausbraten kann. Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Ofen stets voll und die Kunden bekommen immer eine frisch zubereitete Speise.

Der Klassiker ist beliebt

Im Laufe der Jahre wurde nicht nur die verkaufte Menge größer, auch das Sortiment wurde erweitert. Neben dem klassischen Leberkäse bekommt man beim "Streissi" auch einen Käseleberkäse und die Pikant-Variante. Am besten verkauft sich aber der klassische Leberkäse.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic