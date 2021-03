Hospizteam mit Trauergesprächen

Die Trauer über den Verlust eines nahestehenden Menschen ist schmerzhaft, Freunde und Verwandte können überfordert sein, sodass Trauernde häufig darunter leiden, nicht verstanden zu werden und einsam zu sein, so die Helfer.

Das Team des Mobilen Hospizes lädt Trauernde ein, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um beim Wandern in der Natur und im Austausch mit anderen Trauernden neuen Mut und Kraft für den Alltag zu schöpfen: am 30. April, 28. Mai, 25. Juni und 30. Juli jeweils von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz vor der Mattighofener Öller-Halle. Anmeldung unter Tel.: 0664/823423.