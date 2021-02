Grenzpendler: Deutsche Tests nun doch gültig

Grundsätzlich müssen sich Pendler, die die Grenze passieren, einmal wöchentlich registrieren und testen lassen. Doch: Österreichische Behörden erkannten die Testergebnisse ausländischer Pendler nicht an. Um als Corona-negativ zu gelten, mussten bayerische Pendler etwa ihr schriftliches negatives Testergebnis von einem Arzt beglaubigen lassen. Mit der Maßnahme sollte verhindert werden, dass gefälschte Tests die Runde machen – offenbar ein Problem an den Ostgrenzen.

Am vergangenen Freitag wurden aber nun in einem Bundesgesetzblatt einige Änderungen der Verordnung bekannt gegeben. Künftig werden in Österreich auch deutsche Tests anerkannt. Dass die Covid-19-Einreiseverordnung geändert wurde, ist ein Verdienst des Grenzgängerverbandes (GGV). "Wir haben uns beim Bund für das Anliegen eingesetzt", sagt Rosemarie Esterbauer vom Grenzgängerverband in Braunau.