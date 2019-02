Fleisch, Honig, Käse – wer macht was? Neue Plattform schafft Überblick

BEZIRK, INNVIERTEL. Innviertler Direktvermarkter vernetzen sich, Kunden erhalten Übersicht über Angebot.

Franz Jenichl mit leckerem Schweinebraten, den er seinen Gästen in der Knödlkuchl serviert. Bild: privat

Der eine macht Honig, die andere bäckt Brot, der nächste schlachtet sein Bio-Rind und verkauft das Fleisch portionsweise, sein Nachbar hat Kartoffel – aber wo gibt’s eigentlich was? Um die vielen Direktvermarkter in Zukunft sichtbarer zu machen, wurde im Innviertel ein großes Projekt gestartet. Gestern trafen sich die Direktvermarkter aus dem Bezirk Braunau in Jeging, um die nächsten Schritte zu erarbeitet.

Geplant ist eine Plattform, auf der alle kleinbetrieblichen Lebensmittelerzeuger im Innviertel zu sehen sind und die den Konsumenten hilft, einen Anbieter in ihrer Nähe zu finden. Bei der Informationsveranstaltung ging es darum, das Interesse der Direktvermarkter zu wecken, im besten Fall treten sie dem Trägerverein "Wie’s Innviertel schmeckt" bei. "Wir haben rund 170 Direktvermarkter im Bezirk. Es ist interessant, wie viel vor Ort geboten wird. Der Verein hebt unsere Direktvermarkter mit ihren hervorragenden Produkten auf die nächste Ebene, hilft ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und neue Märkte zu erobern", sagt Ferdinand Tiefnig, Landtagsabgeordneter und Obmann der Leader-Region Oberinnviertel-Mattigtal. Er sieht das Projekt als Chance, das Thema Einkommen in der Landwirtschaft sei nicht nur vom Wachstum abhängig, sondern auch von Innovation.

"Hätte einiges erleichtert"

Innovativ waren gewiss Franz und Brigitte Jenichl aus Altheim. Die beiden Quereinsteiger, er war Dachdecker und Spengler, sie arbeitete in einer Schusterei, haben 1994 den kleinen Milchviehbetrieb mit acht bis zehn Kühen übernommen – und sind den "steinigen Weg" gegangen. "Es war harte Arbeit und ein finanzieller Drahtseilakt. Damals hätte so eine Vernetzung, wie sie jetzt geplant ist, einiges erleichtert. Wir sind bereits seit 22 Jahren Direktvermarkter, unsere Erfahrungen geben wir bei Bedarf gerne weiter", sagt Franz Jenichl vom Genussbauernhof mit eigener Haus-Schlachtung. Die Produkte werden im Hofladen verkauft und in der "Knödelkuchl" aufgetischt.

Die drei Leader-Organisationen Sauwald-Pramtal, Mitten im Innviertel sowie Oberinnviertel-Mattigtal haben mit dem Projekt "Direktvermarktung Innviertel – gemeinsam Wertschöpfen" die bisher größte regionale Initiative in diesem Wirtschaftssektor gestartet. Das Projekt ist auf vier Säulen aufgebaut: die erste ist jene des Sichtbarmachens. Zum einen in Form eines Produzentenhandbuches, das in Gemeinden, Wirtshäusern und Tourismusbüros im Innviertel aufliegt, zum anderen durch eine digitale Plattform, die laufend aktualisiert wird. Die zweite Säule umfasst das voneinander Lernen und Profitieren. Drittens sollen neue Zielgruppen gewonnen werden und zum Schluss steht Bewusstseinsbildung auf dem Plan.

Auch neue Vertriebsmöglichkeiten können erschlossen werden. Tiefnig denkt hier an die Gastronomie, weitere Bauernmärkte und sogenannte Food-Coops, einer Sammelstelle regionaler Produkte, damit die Kunden nicht mehr sämtliche Höfe abklappern müssen, um an ihre Produkte zu kommen.

