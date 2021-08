"Es soll am Sonntag ein Fußballfest mit einer super Stimmung werden"

Endlich wieder Derbyzeit mit Publikum. Am Sonntag kommt es um 17 Uhr in der wahrscheinlich (fast) ausverkauften Josko Arena zum Oberösterreich-Klassiker zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK. Seit Tagen ist das Spiel Gesprächsthema in Ried, aufgrund der großen Rivalität der beiden Fanlager bereitet man sich bei den Sicherheitskräften akribisch auf den Sonntag vor.