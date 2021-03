Auch Bayern München unterstützt die kleine Luisa aus Senftenbach

Die Aktion "Senftis halten zusammen" der Union Senftenbach geht in die finale Phase. Wie in den OÖN im Februar berichtet, versteigern die Senftenbacher Fußballer Trikots, die von Spitzenspielern signiert oder sogar getragen wurden. Das gesamte Geld kommt der kleinen Luisa aus Senftenbach zugute. Das Mädchen leidet an einer seltenen und gefährlichen Form der Epilepsie.

"Die Aktion ist ein riesiger Erfolg. Wir haben bisher bereits rund 6500 Euro eingenommen", sagt Klaus Reiter von der Union Senftenbach. Gemeinsam mit Patrick Braumann hat er die Initiative ins Leben gerufen. Noch bis Freitagabend können die vorläufig letzten Originaltrikots auf der Internetplattform "eBay" ersteigert werden.

Das meiste Geld für den guten Zweck brachte bisher die Versteigerung des Trikots von Stefan Lainer (Mönchengladbach) ein, 850 Euro wurde dafür bezahlt. Doch das wird sich spätestens am Freitag ändern: Mithilfe von Willi Litzlbauer, seit vielen Jahren OÖN-Werbeberater mit besten Kontakten in die Fußballszene, gibt es unter anderem ein Trikot von Bayern-München-Superstar und Weltfußballer Robert Lewandowski zu ersteigern. Auf dem Trikot befinden sich Unterschriften aller Stars des FC Bayern München. Gestern Nachmittag lag das Höchstgebot für das Lewandowski-Trikot bereits bei mehr als 1600 Euro. Zudem konnte Litzlbauer durch seine guten Kontakte eine Dress von David Alaba (Bayern München) und Kevin Danso, ehemaliger Spieler des FC Southampton auftreiben. "Ich habe den OÖN-Bericht an meine Bekannten geschickt, diese haben mir sofort ihre Unterstützung signalisiert", sagt Litzlbauer.

"Es ist selbstverständlich, dass wir diese tolle Aktion der Senftenbacher Fußballer unterstützen. Es ist schön, dass damit dem Mädchen geholfen werden kann", sagt Richard Kitzbichler, Co-Trainer des FC Southampton.

"Dieses Trikot von Lewandowski ist mit Sicherheit der Höhepunkt der Versteigerung. Dass wir mit dem Weltfußballer unsere Aktion beenden können, ist ein Wahnsinn", sagt Reiter.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at