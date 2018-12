UVC Ried will mit Sieg das Jahr beenden

RIED/AMSTETTEN. Drei Siege in Serie feierten die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried zuletzt vor den heimischen Fans.

Markus Berger und Felix Breit wollen in Amstetten siegen. Bild:

Mit sechs Erfolgen, 18 Punkten und dem vierten Tabellenplatz sind die Innviertler derzeit klar auf Halbfinal-Kurs. Die ersten vier qualifizieren sich für die Playoffs im Frühjahr. Bei den Riedern versucht man den Ball trotzdem noch flach zu halten. Man habe noch nichts erreicht, die Saison sei noch lang, heißt es von den Vereinsverantwortlichen. Am morgigen Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr, könnten die Rieder mit einem Sieg in Amstetten aber einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale machen. Die Niederösterreicher sind derzeit Fünfter, der Rückstand auf den UVC Ried beträgt derzeit bei einem Spiel weniger sieben Punkte.

Die Mannschaft von Dominik Kefer ist jedoch gewarnt. Amstetten feierte zuletzt einen klaren 3:0-Heimsieg gegen Klagenfurt. Die Amstettner haben die Hoffnung auf Platz vier noch nicht aufgegeben. "Es ist machbar", sagt Micha Henschke, der Trainer der Niederösterreicher. (tst)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema