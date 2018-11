Neuer Standort für das mobile Radar

RIED. Das mobile Radargerät der Stadtgemeinde Ried hat einen neuen Standort.

Das mobile, in einem „Zivilfahrzeug“ installierte Radargerät der Stadtgemeinde Ried zur Überwachung des Tempolimits, das zuletzt per 1. November in der Bahnhofstraße stationiert war, ist nun an der Brucknerstraße stationiert – unweit des sogenannten „Messekreisverkehrs“. Zuletzt habe es vermehrt Beschwerden über zu hohes Tempo in einem Abschnitt der Brucknerstraße gegeben. Die Stadtgemeinde Ried betreibt auch mehrere fix installierte Radarboxen.

