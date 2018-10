Gemeinsam stark: 3 Parteien veranstalten ein Weinfest

PATTIGHAM. Ein Zeichen für politischen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Von links: Josef Loitelsberger (Loitothek), Maria Moser-Scheuringer (SPÖ), Tobias Wimmer (FPÖ) und Reinhold Wagner (ÖVP) Bild: privat

Dass politische Parteien geschlossen an einem Strang ziehen ist nicht in jeder Gemeinde des Bezirkes der Fall. Die kleine Gemeinde Pattigham zeigt vor, dass eine über die Parteigrenzen hinausgehende Zusammenarbeit durchaus möglich ist. ÖVP, SPÖ und SPÖ haben sich zusammengetan und veranstalten am kommenden Samstag, 27. Oktober, ein gemeinsames Weinfest.

Mit diesem Fest möchten die drei Pattighamer Gemeinderatsfraktionen ein Zeichen setzen und zeigen, dass politischer und gesellschaftlicher Zusammenhalt ganz wichtig ist. Bis vor rund 15 Jahren war das Weinfest eine Veranstaltung der SPÖ. "Das Fest war ein großer Aufwand und der Erlös war äußerst überschaubar. Es war eine Veranstaltung der SPÖ, deshalb haben sich die anderen Parteien auch nicht verpflichtet gefühlt, dort hinzugehen. Im Vorjahr ist bei einer Gemeinderatssitzung unter dem Punkt Allfälliges das Thema Weinfest wieder aufgetaucht. Da waren wir sofort Feuer und Flamme. Unsere Bedingung war nur, dass der Erlös für wohltätige Zwecke gespendet wird", sagt Maria Scheuringer-Moser (SPÖ). "Wir haben für das Fest alle Fraktionen an Bord geholt. Alle waren einstimmig dafür, das war in der Gemeinderatssitzung in wenigen Minuten erledigt", freut sich auch Bürgermeister Franz Moser (ÖVP) über die Einigkeit in den Parteien. "Wir haben jetzt wieder einen neuen Wirt im Ort. Deshalb sollten alle Gemeindebürger bestrebt sein, dass er auch überleben kann. Wir sind die am stärksten wachsende Gemeinde im Bezirk Ried. Vor zehn Jahren hatten wir rund 850 Einwohner, jetzt stehen wir bei 1020 inklusive Zweitwohnsitzen. Für die neu angesiedelten Bürger wäre das Weinfest eine tolle Gelegenheit, ihre Mitmenschen in einer tollen Atmosphäre besser kennen zu lernen", hofft das Gemeindeoberhaupt auf einen großen Erfolg des nach langer Pause wieder veranstalteten Weinfestes. Der Erlös wird dem Kindergarten und der Volksschule gespendet.

Pattighamer Weinfest am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, im Gasthaus Rögl-Wirt

