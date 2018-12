Erneut Wirbel um Welpentransporte im Grenzgebiet und ausgesetzten Hund

LOCHEN/PASSAU. Laufend enden illegale Transporte via Innkreisautobahn an deutscher Einreisekontrolle.

Fall angezeigt, Pfotenhilfe bittet um Hinweise. Bild: Pfotenhilfe

"Schweinerei" mit Hunden: Erneut wurden illegale Welpentransporte bei der deutschen Einreisekontrolle auf der Autobahn in der Nähe von Suben aufgedeckt. Am Wochenende hat außerdem ein Jäger in Babenham, Gemeinde Lochen, einen sehr verwahrlosten Hund im Wald gefunden, als er gerade zur Wildfütterung gehen wollte. Das Tier saß neben einem Futtersack und konnte vor lauter Verfilzungen im Fell kaum gehen oder etwas sehen, so die Pfotenhilfe, die in Lochen ein Tierheim betreibt, wo laufend ausgesetzte Tiere aufgenommen werden. Der Hund wurde zur Pfotenhilfe gebracht und durch Geschäftsführerin Johanna Stadler versorgt. "An den Zähnen sieht man, dass der Hund erst ein bis zwei Jahre alt ist. Die total verfilzten Fellberge waren so üppig und schwer, dass ich ihn zuerst scheren musste, um überhaupt zu erkennen, dass es sich um einen unkastrierten Rüden der Rasse Shitsu handelt", so die Tierschützerin.

"Danach habe ich ihn noch gebadet, der Kleine war nicht wiederzuerkennen. Es ist schockierend und nicht nachvollziehbar, wie man ein Tier so vernachlässigen kann, dass es so aussieht. Er war voller Kot und Urin und muss daher monatelang inmitten seiner eigenen Fäkalien eingesperrt oder angekettet gewesen sein." Dass das Tier kurz vor Einbruch der Dunkelheit noch gefunden wurde, habe ihm das Leben gerettet, denn in der klirrend kalten Nacht auf Sonntag wäre der Hund womöglich erfroren.

Die Pfotenhilfe hofft nun, dass jemand den Hund auf dem Foto vor der Rasur erkennt, Es werde befürchtet, dass es dort, wo er gehalten wurde, noch weitere verwahrloste Tiere geben könnte. Der Fall werde jedenfalls bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Wieder illegale Transporte

Illegale Hundewelpen-Transporte beschäftigen laufen die Beamten der deutschen Einreisekontrolle auf der Autobahn in der Nähe von Suben. Am Wochenende wurden gleich mehrere illegale Transporte gestoppt. Im Auto eines Rumänen fanden sich drei Welpen, deren Tollwut-Impfschutz noch nicht ausreichend für den grenzüberschreitenden Transport war. Ein Veterinär stellte die Hunde sicher, sie wurden in ein Tierheim gebracht, von wo sie der angezeigte Besitzer nach Ablauf einer Quarantäne-Zeit wieder abholen kann.

Im Wagen eines Bulgaren fand sich weiters ein erst neun Monate alter Welpe, der zudem nicht gegen Tollwut geimpft war. Im Auto eines weiteren Bulgaren wurden fünf viel zu junge Hundewelpen entdeckt, die ebenfalls nicht gegen Tollwut geimpft waren, so die Polizei.

In beiden Fällen ordnete ein Veterinär die Sicherstellung und den Transport ins Tierheim an, die Lenker werden angezeigt. (sedi)

