Erich Rippl: "Auf das Innviertel nicht vergessen"

LENGAU/LINZ. In der Diskussion um die umstrittenen Grenzkontrollen meldet sich jetzt auch SP-Verkehrssprecher und Landtagsabgeordneter Erich Rippl aus Lengau zu Wort.

SP-Verkehrssprecher Erich Rippl (Streif) Bild:

"Auf das Innviertel ist in der Vergangenheit viel zu oft vergessen worden, deshalb müssen wir uns Gehör verschaffen, bevor wegen Dauerstaus an der Grenze nichts mehr weitergeht", so Rippl. Landeshauptmann Thomas Stelzer fordert Rippl auf, in einen intensiven Dialog mit den Nachbarn in Bayern zu treten. "Mir geht es um die berechtigten Interessen der vielen Innviertler, die täglich nach Bayern pendeln und nicht zu Bauernopfern der Grenzkontrollen werden dürfen", so Rippl.

