20 Teststraßen: In Ried ist man für bis zu 25.000 Corona-Tests vorbereitet

Am heutigen Freitag starten in Oberösterreich die Corona-Antigen-Tests für die Bevölkerung. Insgesamt haben in OÖ rund 1,4 Millionen Personen die Möglichkeit zu einer freiwilligen und kostenfreien Testung. Die Tests finden von 11. Dezember bis einschließlich Montag, 14. Dezember, statt. In allen Stationen wird jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr getestet. Im Innviertel gibt es insgesamt 20 Test-Standorte, diese finden Sie online unter anderem auf nachrichten.at/innviertel. In den drei Bezirken des Innviertels gibt es mehr als 100 sogenannte "Teststraßen", hunderte Helfer sind im Einsatz.

Bereits am vergangenen Wochenende wurden in Ried, Braunau und Andorf vom Panzergrenadierbataillon 13 Ried mehr als 3300 Personen, überwiegend aus dem Bildungsbereich, getestet. Lediglich bei 13 Personen wurde ein positives Ergebnis des Antigen Schnelltests angezeigt.

Die mit Abstand größte Station des Innviertels mit 20 Teststraßen befindet sich im Rieder Messezentrum, dort wurde auch am vergangenen Wochenende bereits getestet. Die Zusammenarbeit der Behörden, Blaulicht-Organisationen, der Kaserne Ried, der Messe Ried und der Einsatzleitung mit Bürgermeister Albert Ortig und Stadtamtsdirektor Peter Eckkrammer sei ausgezeichnet, betont Rieds Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer.

Ausgangspunkt für die Tests ist die überdachte Red-Zac-Arena. Dort, wo bereits Austropop-Legenden wie Rainhard Fendrich oder Wolfgang Ambros vor tausenden Besuchern spielten, ist der Eingangsbereich für die Corona-Tests. "Mit den Teststraßen, die wir in der Messehalle aufgebaut haben, können wir am Tag rund 6000 Leute durchtesten", sagt Andreas Hattinger, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes.

Somit könnte man in Ried an den vier Tagen rund 25.000 Personen testen. So viele werden es nach den Erfahrungswerten in anderen Bundesländern wohl nicht werden. "Wir hoffen, dass so viele wie möglich kommen", sagt Hattinger.

Für den heutigen Freitag haben sich bis gestern Nachmittag immerhin schon mehr als 3000 Personen angemeldet. Für die restlichen drei Tage sind es bisher etwas weniger. Eine vorherige Anmeldung wird zwar empfohlen, ist aber nicht zwingend notwendig. "Wir sind auch darauf sehr gut vorbereitet", sagt Alfred Steingreß, Kommandant des Rieder Panzergrenadierbataillons 13.

"Ich appelliere an die Bevölkerung zu den Tests zu gehen. So können nach positiven Ergebnissen Infektionsketten unterbrochen werden", sagt Bezirkshauptfrau Weidenholzer.

Bei einem positiven Ergebnis des Antigen-Tests wird der Betroffene umgehend (telefonisch) von der Bezirkshauptmannschaft kontaktiert. Ein rascher PCR-Test in der "Corona-Drive-in-Station" ist dann notwendig.

Personen, die sich krank fühlen, werden eindringlich gebeten, nicht zu den Testungen zu kommen, sondern die Corona-Hotline unter 1450 anzurufen.

