2,72 Promille: Polizei zog Alkolenker im Innviertel aus dem Verkehr

Der unbeteiligte Autofahrer meldete Sonntagabend um 19:55 Uhr bei der Bezirksleitstelle Braunau einen Pkw-Lenker, der auf der Altheimer Landesstraße B148 in Schlangenlinien in Richtung Braunau unterwegs gewesen war. Polizisten aus Aspach hielten den Pkw-Lenker wenig später in Mining an.

Ein beim 46-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Braunau am Inn durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,72 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.