Nazi-Tattoos im Freibad Braunau zur Schau gestellt? "Mit braunen Tätowierungen zugemüllt"

Der Fall des mehrfach vorbestraften 32-Jährigen machte österreichweit Schlagzeilen, vor allem wegen des Verhaltens der Polizei, die OÖN haben wiederholt und ausführlich berichtet. Der Angeklagte wird verdächtigt, mehrere verbotene Tätowierungen mit nationalsozialistischen Symbolen im Freibad Braunau zur Schau gestellt zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie berichtet, hatte ein bayerischer Polizist seine Kollegen in Braunau informiert, dass ein Badegast solche Tätowierungen öffentlich zur Schau stelle. Die Polizeibeamten kamen zwar ins Freibad, gingen aber nicht hinein, der Vorfall wurde erst Tage danach öffentlich, der Aufschrei über das Agieren der Beamten groß. Der bayerische Polizist ist laut OÖN-Informationen heute als Zeuge geladen.

"Jeder, der im Juli die Zeitungen aufgemacht hat, weiß, worum es heute geht", sagte Staatsanwalt Alois Ebner. "Der Oberkörper des Angeklagten ist, so möchte ich es sagen, zugemüllt mit braunen Tattoos. Er steht zum viertel Mal in seinem Leben vor einem Geschworenengericht. Der Beschuldigte hat offenbar aus seiner Vergangenheit nichts gelernt", sagt Ebner. Er habe in den vergangenen Jahren nicht gehandelt und sich die zahlreichen Tätowierungen (unter anderem sollen ein Totenkopf mit SS-Runen, eine schwarze Sonne und die Schriftzüge "Blut und Ehre" sowie "Sturm 18" zu sehen gewesen sein) auch nicht übertätowieren lassen, argumentierte der Staatsanwalt.

Der Prozess ist von 13 Uhr bis 18 Uhr angesetzt. Ob es tatsächlich schon um 18 Uhr ein Urteil geben wird, ist aber unsicher. Das hängt zum einen von der Dauer der Verhandlung ab, zum anderen lässt sich nicht abschätzen, wie lange die Geschworenen für eine Urteilsfindung benötigen werden. Voraussetzung dafür ist freilich, dass der Prozess nicht vertagt wird.

