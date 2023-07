Nazi-Tattoos im Freibad Braunau: Kritik an der Polizei

NS-Runen, den Schriftzug "Blut und Ehre" und andere einschlägige Symbole sollen mehrere Männer am vergangenen Wochenende im Freibad Braunau auf ihrer Haut zur Schau gestellt haben – eine gemäß Abzeichengesetz strafbare Handlung, die mit bis zu 4000 Euro Geldstrafe und bis zu einem Monat Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Eine Frau, die auf die Tattoos aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei, berichtete die Bezirksrundschau online. Dem Bericht zufolge sollen die Beamten zwar angerückt, das Freibad aber nicht betreten haben. Auch die Bademeister hätten sich nicht weiter um den Vorfall gekümmert – "aus Angst", wie die Zeugin mutmaßte.

Die Polizei weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Von der Exekutive heißt es, das Badepersonal und die Anzeiger hätten versucht, die Männer im Freibad ausfindig zu machen, was aber nicht mehr gelungen sei. Die Beamten hätten "aus ermittlungstaktischen Gründen" vor dem Eingang gewartet, "um mit ihrer Uniform im Freibad nicht noch zusätzliche Aufmerksamkeit zu erregen". Sie rückten schließlich wieder ab. Laut Polizei laufen die Ermittlungen in der Causa aber weiter. Es werde gegen einen Verdächtigen ermittelt. Auch der Verfassungsschutz wurde mittlerweile eingeschaltet.

"Rigoroseres Vorgehen" gefordert

Der Fall schlägt hohe Wellen und beschäftigt mittlerweile auch die Politik. Der Innviertler Nationalratsabgeordnete David Stögmüller (Grüne) kündigte eine Parlamentarische Anfrage an. "Gerade in der Region, wo ständig Rechtsextreme auffallen und ausgeforscht werden braucht es ein rigoroses Vorgehen gegen Rechtsextremismus", sagt er und erinnert an das Waffenarsenal von rechten Rockern, das vor wenigen Wochen im Innviertel ausgehoben worden war.

Sollte sich der Vorfall tatsächlich so zugetragen haben, "ist das eine situative Kapitulation vor dem Rechtsextremismus", zeigten sich die Grünen Oberösterreich entsetzt. Landtagsabgeordnete Anne Sophie Bauer fragt sich zudem, was der Anfang Juli von Schwarz und Blau beschlossene Aktionsplan gegen Extremismus bringe, "wenn ein derart öffentliches zur Schau stellen von Nazi-Symbolen offensichtlich keine Folgen hat".

"Ein schwieriges Signal"

In die selbe Kerbe schlagen auch SPÖ und Neos. Für SPÖ-Extremismussprecher Erich Wahl ist der Vorfall ein weiterer Beweis dafür, dass Oberösterreich ein "brandgefährliches Problem" mit der rechtsextremen Szene hat. Er fordert ein "langfristiges und kluges Handlungskonzept mit messbaren Zielen". Dass die Straftat in diesem Fall ohne unmittelbare Konsequenzen blieb, sei ein "schwieriges Signal an die Öffentlichkeit", sagt Neos Oberösterreich-Klubobmann Felix Eypeltauer. Er sieht es als nötig an, "dass die Behörden zum geeigneten Zeitpunkt erklären, warum es nicht unmittelbar möglich war, diese Menschen zur Rechenschaft zu ziehen"

