Helfer bei Feuerwehrfest in Pühret attackiert: Täter gesucht

Der 39-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als die gesuchten Männer den Absperrbereich betraten. Der Helfer wies sie darauf hin, wonach ihm ein etwa 30 Jahre alter Mann mit dem Fuß in den Rücken trat. In weiterer Folge stürzten sowohl der Angreifer als auch das Opfer über eine Böschung. Der Helfer blieb am Boden liegen. Laut Polizei kamen dann mindestens drei weitere Burschen dazu, die den 39-Jährigen nochmals geschlagen und getreten haben.

Er musste verletzt ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden. Die Täter konnten bislang nicht ausgeforscht werden. Die Polizeiinspektion Attnang-Puchheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 59133 4163.

Täterbeschreibung: Der Haupttäter soll kurze, dunkle Haare und einen gepflegten Vollbart gehabt haben, sein Alter wird auf 30 Jahre geschätzt, er war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ungefähr 70 bis 75 Kilogramm schwer. Er trug dunkle Kleidung und war vermutlich Österreicher.

