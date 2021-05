Gesunde Prostata entfernt: Justiz ermittelt noch

Zwei Männer waren wegen Krebsverdachts untersucht worden. Dabei wurden bei beiden Patienten Gewebeproben entnommen und zur Diagnose an ein spezialisiertes Institut in Erlangen in Deutschland geschickt.

Fehler in Linz oder Erlangen?

Die Befunde zeigten, dass einer der beiden an einem Prostata-Karzinom litt. Die andere Probe deutete nicht auf einen Tumor hin. Am 19. Jänner wurde der vermeintlich krebskranke Patient am KUK operiert. Danach wurden – wie in solchen Fällen üblich – die entfernten Gewebeteile neuerlich pathologisch untersucht und die Verwechslung wurde bemerkt

Wie es zur Verwechslung kommen konnte und ob der Fehler in Linz oder Erlangen passiert ist, ist weiter Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Linz. Neue Erkenntnisse gibt es noch nicht. "Es sind noch Ermittlungen offen. Wir warten auf den Erhebungsbericht der Polizei", sagt Behördensprecherin Ulrike Breiteneder.