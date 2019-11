Frau rettet Familie vor Feuer

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Wohnhauses in Straßham, Gemeinde Alkoven: Am frühen Sonntagmorgen wurde die 49-jährige Hausbesitzerin wach, weil sie im unteren Stock etwas rumpeln hörte. Daraufhin bemerkte sie starken Rauch im ganzen Haus, weil im Keller ein Feuer ausgebrochen war. Die Frau weckte noch rechtzeitig alle anderen fünf Personen im Haus, darunter ihren 51-jährigen Lebensgefährten. Sie flüchteten alle ins Freie.

„Das ganze Gebäude war verqualmt“, schildert der Kommandant der Feuerwehr Alkoven, Markus Unter. Diese war gemeinsam mit der Feuerwehr Polsing am Einsatzort und löschte den Brand rasch. Ein in Leinölfirnis getränktes Tuch, mit dem der 51-Jährige am Abend einen selbstgebauten Holztisch imprägnierte, dürfte das Feuer ausgelöst haben. Die sechs Hausbewohner wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, das Wohngebäude ist derzeit unbewohnbar.

„Rauchmelder retten Leben“

Die Familie hatte vergleichsweise noch Glück, dass die Frau rechtzeitig munter wurde. Einen Rauchmelder gab es nicht, sagt Hermann Kollinger von der Feuerwehr Alkoven und appelliert: „Der Geruchssinn ist im Schlaf ausgeschaltet. Funktionierende Rauchmelder gehen sehr schnell los und können damit Leben retten, weil sie früher auf Brände aufmerksam machen.“

Auch in Vorderstoder waren die Feuerwehren im Einsatz: Alarmstufe drei wurde Samstagabend ausgelöst. Sieben Feuerwehren rückten aus, um den in Vollbrand stehenden Stadel eines Bauernhofs zu löschen. „Es hatte zunächst den Anschein, dass das Wirtschaftsgebäude in Brand steht, aber das hat sich nicht bewahrheitet“, sagt Werner Antensteiner, Einsatzleiter der Feuerwehr Vorderstoder. Den Einsatz schwerer machte der Funkenflug, der durch starken Ostwind ausgelöst wurde. Ein Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Altbesitzer wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. In Steinbach am Ziehberg brannte Sonntagfrüh eine Gartenhütte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinbach und Steinfelden konnten den Brand rasch löschen.