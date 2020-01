Feuerwehr rettete zusammengebrochene Frau aus brennender Wohnung

Eigentlich wollte eine Pensionistin aus Tumeltsham am Montag gegen Mittag lediglich den Christbaum in ihrer Wohnung abräumen. Dabei entdeckte sie einen noch nicht abgebrannten Sternspritzer, der noch am Baum hing, und beschloss ihn anzuzünden. Daraufhin fing auch der völlig ausgetrocknete Christbaum Feuer. Der Brand weitete sich rasch zu einem Wohnungsbrand aus.

„Die Frau hat noch selbst versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und konnte ihn auch ein wenig eindämmen. Dann ist sie jedoch im Rauch zusammengebrochen“, sagt Johann Zwingler, Einsatzleiter bei der Feuerwehr Tumeltsham den OÖNachrichten. „Wir haben sie rausgeholt, der Rettung übergeben und den Brand bekämpft“, so Zwinger.

Die Pensionistin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern nach Ried gebracht. Insgesamt standen vier Feuerwehren aus Ried im Innkreis, Eschlried, Walchshausen und Tumeltsham mit rund 50 Mann im Einsatz.

Die Wohnung brannte völlig aus und ist unbewohnbar. Auch eine Wohnung unterhalb wurde durch das Feuer beschädigt.