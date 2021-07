Erste Überflutungen im Raum Steyr und Linz-Land

Gegen 20 Uhr waren 28 Feuerwehren bei mehr als 35 Einsätzen unterwegs. Es handelt sich um Überflutungen in Steyr, Bad Hall, Sierning, Wolfern, Dietach, Piberbach, Kematen/Krems, Wartberg/Krems, Allhaming, Aschach an der Steyr und Steyr-Stadt.

Der Hochwasserbericht des Landes (18 Uhr)

Flächendeckende Niederschläge in den südlichen Landesteilen führten zu Anstiegen der Wasserstände an den dortigen Gewässern. Aus momentaner Sicht wird ein Überschreiten der Warngrenze beim Pegel Schärding/Inn morgen am frühen Vormittag erwartet.

Auch entlang der Donau werden am Montag bei den Pegeln Achleiten, Linz und Mauthausen Warngrenzen voraussichtlich überschritten. Beim Pegel Steyr-Ortskai/Enns wird zurzeit ein Höchstwert in der zweiten Nachthälfte von etwas über

500 Zentimetern prognostiziert. Durch die in den flächigen Niederschlägen eingelagerten intensiven Gewitterregen wird an kleinen

Gewässern vor lokalen, kleinräumigen Überflutungen gewarnt.

50 Einsätze im Raum Sankt Pölten

Gewitter und Starkregen haben am Samstagvormittag im Bezirk St. Pölten zu rund 50 Feuerwehreinsätzen geführt. Schwerpunkte der Einsätze war der Raum Neulengbach und die Landeshauptstadt. Rund 222 Einsatzkräfte waren ganzen Vormittag damit beschäftigt, Keller auszupumpen und das Wasser von Straßen abzuleiten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten in einer Aussendung. In Tirol war die Lage bis Samstagabend noch relativ ruhig.

Mit Ende des Unwetters um 11.00 Uhr entspannte sich die Lage. Für Nachmittag rechne man jedoch erneut mit stärkerem Regen, so die Feuerwehr. In St. Pölten und Wilhemsburg wurden vorsorglich Maßnahmen für den Hochwasserschutz getroffen.