Elke Pernegger: Im Dienste schwer kranker Kinder

Kinder liegen der Rieder Ärztin Elke Pernegger am Herzen. Vor allem jene, die besondere medizinische Hilfe brauchen. Als einzige mobile Kinderpalliativmedizinerin in Oberösterreich betreut sie schwerst kranke Kinder im Raum Ried – und das in ihrer Freizeit.

Die 37-jährige Riederin arbeitet hauptberuflich als Assistenzärztin in der Abteilung für Kinderheilkunde und Neonatologie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried. Doch ihr medizinisches Engagement geht weit darüber hinaus. Elke Pernegger hat eine Ausbildung zur Kinderpalliativmedizinerin absolviert und betreut seit 2017 in ihrer Freizeit schwer kranke Kinder.

Dabei nimmt sie besondere Rücksicht auf die Lebenssituation der kleinen Patienten und bietet einen speziellen Service an. Um den schwer kranken Kindern belastende Fahrten zu Ambulanzen oder Behandlungen im Krankenhaus zu ersparen, nimmt sie Blut- oder Harnproben sowie diverse Abstriche für Laboruntersuchungen zu Hause ab, bringt diese ins Labor des Rieder Krankenhauses und überbringt die Befunde den Eltern wieder persönlich. Sie übernimmt nicht nur medizinische Tätigkeiten, sondern auch pflegerische Maßnahmen wie die Versorgung der Kinder an Beatmungsgeräten oder mit Magensonden. Die Besuche absolviert die Rieder Ärztin oft auch am Abend oder an Wochenenden.

„Die Dankbarkeit der Eltern ist sehr groß“, sagte die Medizinerin kürzlich bei der Verleihung des Dietmar-Preises in Ried im Innkreis. Dieser Preis der sechs Rieder Serviceclubs wurde der engagierten Medizinerin für ihren großen Einsatz verliehen. Derzeit betreut Elke Pernegger zehn Familien im Raum Ried im Innkreis und wird mittlerweile von betroffenen Eltern aus Österreich und Deutschland kontaktiert, da sie eine spezielle Cannabis-Therapie einsetzt, die medizinisch besondere Beachtung gefunden hat.

Elke Pernegger lebt mit ihrem Mann Ernst sowie den beiden Kindern Ernst und Emma in Ried.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at