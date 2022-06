Ein Tag im Fruchttaumel: Kirschenfest in Scharten

In Scharten kann in diesen Monaten aus dem Vollen geschöpft werden: Das Wetter war günstig, in den Obstgärten hängen die Äste schwer vor lauter Kirschen zu Boden. Diesem Überfluss frönten am Sonntag auf dem Firlingerhof in der Obstbaugemeinde beim großen Kirschenfest, das von den OÖN präsentiert wurde, zahlreiche Gäste. "Das Wetter war traumhaft, man merkt die Sehnsucht der Leute nach den Schartner Kirschen", sagt Horst Hubmer vom Firlingerhof.

Der süßen Frucht wurde in all ihren Formen gehuldigt. Im unverarbeiteten Zustand fand sie vor allem bei den jüngsten Besuchern regen Anklang. Produzenten aus der Region verkauften sie in Form zahlreicher Produkte wie Marmelade und Chutneys. Der Gasthof Schartnerblick kredenzte sie in Mehlspeisen. Und die Landwirtschaftliche Fachschule Mistelbach servierte Kirschbowle. Herzhaft ergänzt wurde das kulinarische Angebot mit Spezialitäten vom Grill.

Die Fotos vom Kirschenfest:

Auch das Aktivitätenprogramm machte dem Motto alle Ehre. So konnten sich die Besucher im Kirschkern-Weitspucken messen. Außerdem war der Tiergarten Walding mit einem Streichelzoo vertreten. Musikalische Untermalung boten die "Schartner Tanzmusi" und "The Vitamins".

Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obsthügel-Land, zeigte sich am Abend hochzufrieden: "Es war sehr viel los, das Fest ist eine tolle Gelegenheit, die Schartner Kirsche als Marke zu präsentieren."

Die Kirschenernte in Scharten ist derzeit noch in vollem Gange. Dank der verschiedenen Sorten könnte sie noch bis Anfang August andauern. (vaba)