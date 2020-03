Der große Störfall

Die Straßen leer gefegt, die Geschäfte überrannt, Lokale, Schulen, Skigebiete gesperrt, Versorgungsketten unter Druck, all das Ausdruck einer einmaligen Grenzerfahrung, vor der unsere Gesellschaft steht. Es ist nichts weniger als ein Experiment der Sonderklasse im Fach Krisenbewältigung und Solidarität, das die Welt in dieser Dimension seit 1945 nicht erlebt hat und auf das uns der umfassende Versorgungsstaat nicht vorbereitet hat.

Im Gegenteil. Die Behaglichkeit unter der Fürsorge von Übermutti Staat hat uns Menschen in Abhängigkeit geworfen und bequem und nachlässig gemacht, unser Staatswesen zugleich komplexer und spezialisierter und damit verletzlicher. Jetzt, da es Strukturen und Pläne durcheinanderwirbelt, werden wir auf den Kern unserer Existenzen zurückgeworfen und auf die kleinsten Einheiten, insbesondere die Familie. Begraben wird damit der Trugschluss, dass ein durchorganisiertes Leben, das sich in den letzten Jahrzehnten in Routinen und Absicherung erschöpft hat, eben auch Zufall und Überraschung und den großen Störfall aussperren kann.

Eben nicht.

Wir haben als Zivilisation viel verlernt und verdrängt. Behaglichkeit in Permanenz führt ins Verderben. So müssen wir wieder begreifen, dass die Natur und die Evolution sich um unsere menschengeschaffene Welt wenig scheren. Das Virus Corona ist Evolution pur, es schnappt sich die Kranken und Alten gezielt heraus und trifft sie stärker.

Jetzt schultern wir aus einer Notsituation heraus die Aufgabe einer gesellschaftlichen Solidarität mit jenen, die besonders bedroht sind. Dies ist die Kernaufgabe der nächsten Tage und Wochen, diesem Bürgersinn ist alles andere unterzuordnen, auch die banalen Fragen des Alltags, vor denen wir jetzt stehen. Die Verwandten noch besuchen? Die gebuchte Reise absagen? Wohin mit den Schülern?

Vielleicht bewahrheitet sich in den kommenden Tagen jene Regel, dass wir in Krisenzeiten klüger und stärker an der Gemeinschaft orientiert als erwartbar handeln und gestärkt daraus hervorgehen. Vielleicht überraschen wir uns alle selbst. Bisher hat Österreich vorbildlich reagiert, das gilt auch für die Führung des Landes.

Der Störfall Corona löst eine Phase des gesellschaftlichen Stillstandes aus, es wird der Resetknopf gedrückt. Wir denken nach. Auch darin steckt eine wichtige Möglichkeit. Nichts ist in einem durch Menschenhand verketteten System garantiert: nicht, dass die Nudeln im Regal liegen (weil sie zuvor ja aus Italien angeliefert werden müssen), dass die Schrauben für den Motorblock bei BMW pünktlich eintreffen, dass andere unsere Kinder in Obhut nehmen oder die Eltern pflegen. Ein Nebenprodukt dieser Grenzerfahrung ist es, wenn wir all das wieder zu schätzen wissen, was wir im Normalbetrieb übersehen haben.

Es besteht die Chance zur Erneuerung, wenn wir die Vorteile der Einfachheit wieder respektieren lernen. Dazu gehört es, die Auswüchse zu hinterfragen. Etwa den Über-Tourismus, überdehnte Logistikketten, eine auf die Spitze getriebene Pervertierung im Sport, etwa wenn für heuer geplant war, die Fußball-Nationalmannschaften samt ihren Anhängern kreuz und quer durch Europa zu kutschieren. Diese „Euro 20“ ist damit der Prototyp einer aus dem Lot geratenen Lebensweise, wobei sich abgehobene Funktionäre und Verbände zu Lasten der Allgemeinheit, die die Kosten dieser Abnormität zu tragen hat, zu begünstigen suchen.

Vielleicht kann Corona das Signal für eine Umkehr sein.

Nassim Taleb beschreibt in seinem wunderbaren Buch „Anti-Fragilität“, wie Systeme außer Kontrolle geraten und wieso es genau diesen Kontrollverlust braucht, um daran zu reifen und robuster zu werden. So schräg es klingt. Komplexe Strukturen benötigen Krisen. Nur im Zustand der Erschütterung entwickeln sie sich weiter. Ruhe macht hingegen anfällig. Diesen Gedankenfluss zu Ende gedacht, kann es uns zum Vorteil gereichen, wenn wir aus der Spur geworfen werden.

Jeder Flugzeugabsturz erhöht die Sicherheit der Passagiere. Der Untergang der Titanic war wichtig, weil schwerere Folgeunfälle aus den daraus gezogenen Lehren vermieden worden sind. Ebenso Fukushima und möglicherweise Corona, wenn wir unsere Abhängigkeiten reduzieren, nicht den maximalen Nutzen anstreben, ohne das damit verbundene Risiko zu sehen. Wir müssen Resilienz entwickeln, mit der Unvorhersagbarkeit der Welt kalkulieren, Prognosen weniger trauen und den Vorteil der Einfachheit schätzen. Viel auf einmal, und es hat seinen Preis. Diesen so gering wie möglich zu halten, darum geht es jetzt in diesen Tagen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Mandlbauer Chefredakteur g.mandlbauer@nachrichten.at