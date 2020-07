Aus und vorbei: Kein autofreier Hauptplatz für Linz

Es war der Wunschtraum vieler, ein autofreier Hauptplatz in Linz. Jahrelang hatten sich Linzer sowie politische Parteien für eine Verkehrsberuhigung eingesetzt. Doch nun zog Verkehrs-Stadtrat Markus Hein (FP) die Handbremse. „Den Test unter diesen erschwerten Rahmenbedingungen weiterzuführen ist sinnlos. Wir kehren am Montag in der Klosterstraße zur alten Regelung wieder zurück“, sagt der Vizebürgermeister.

Damit beendet Hein eine Testphase, die schon am Anfang schwere Probleme bereitete. Am Mittwoch, 15. Juli, dem großen Premierentag, ging in der Linzer Innenstadt nichts mehr: Ein Rückstau vom Römerbergtunnel bis zum Bindermichl, Stillstand auf den Zufahrtsstraßen zur Nibelungenbrücke bzw. an der Unteren Donaulände - in der gesamten Innenstadt kam der Verkehr Mittwoch Nachmittag völlig zum Erliegen. Neben der Sperre der Klosterstraße verschärfte eine Demonstration für eine eigene Fahrradspur auf der Nibelungenbrücke die Situation zusätzlich.Auch am Donnerstag, dem Tag nach der gescheiterten Premiere, war die Stimmung passend zum Regenwetter getrübt. Der große Stau vom ersten Tag blieb aus, auch weil Autofahrer die Sperre der Hauptplatz-Zufahrt ignorierten und wie gewohnt über den Platz zur Nibelungenbrücke fuhren, die OÖN haben berichtet.

Auf 2024 verschoben

Am Freitag erklärte Hein den Test schließlich für beendet: „Wir brauchen, bevor wir den Linzer Hauptplatz für den Durchzugsverkehr wirklich sperren, alle neuen Donaubrücken. Als Bypass ist er bis dahin noch notwendig. Diese Erkenntnis gilt auch für die vehement geforderten eigenen Fahrradspuren auf der Nibelungenbrücke. Wir haben es probiert, es funktioniert noch nicht. Diese beiden sinnvollen Projekte müssen wir deshalb auf das Jahr 2024 – wenn alle Brücken fertig sind - verschieben.“

OÖN-TV-Bericht von Donnerstagabend: Aus für autofreie Innenstadt?

