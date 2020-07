"Das Chaos zeigt die unkoordinierte Verkehrspolitik der Stadt Linz"

Nach dem Verkehrschaos in der Innenstadt am Mittwoch geht die Suche nach den Schuldigen weiter. Denn der autofreie Hauptplatz in Linz ist an seinem ersten Tag beinahe schon wieder Geschichte gewesen. Wie berichtet, ist – auch durch eine Radfahrer- Demonstration auf der Nibelungenbrücke – der Verkehr in der Innenstadt stundenlang zum Erliegen gekommen.

Vizebürgermeister Markus Hein (FP) hat jedenfalls jetzt schon genug und kündigt an, das Projekt autofreier Hauptplatz bei einem neuerlichen Verkehrschaos sofort zu beenden. "Wenn das Verkehrsnetz in diesem Bereich durch solche Aktionen noch einmal gestört wird, ist Schluss. Die Demonstration war die größte Provokation überhaupt." Die Vorbereitungen für die Aufhebung der Sperre wurden bereits eingeleitet, damit es nur mehr einer Unterschrift des Vizebürgermeisters bedarf. Die Entscheidung darüber soll in den kommenden Tagen fallen.

Gespaltene Reaktionen

Die Reaktionen in der Stadtpolitik fallen gespalten aus. Geht es nach der Linzer Volkspartei, die von Anfang an gegen das Projekt war, sollte Hein den sofortigen Stopp veranlassen, da der Test "kläglich gescheitert" sei. Die Liste der Kritikpunkte ist lang: "Mangelnde Vorbereitung, zu wenige Hinweisschilder, kein Gesamtplan", kommentiert Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) die Ereignisse. Statt so eines Pilotversuches brauche es "eine Begegnungszone samt Stufenplan unter Berücksichtigung des Fertigstellungstermins der neuen Eisenbahnbrücke".

In das gleiche Horn stößt Klaus Schobesberger, WKO-Obmann Linz-Stadt: "Der Versuch ist gescheitert und das Projekt einzustampfen." Denn durch die Hauptplatzsperre würde noch mehr Verkehr durch den Römerbergtunnel zur Donaulände fließen und die dortigen Staus erhöhen. Von einem "Bärendienst für Radfahrer" spricht hingegen der Linzer SPÖ-Fraktionsvorsitzende Stefan Giegler: "Ich begrüße den Versuch, das Erleben eines autofreien Hauptplatzes schon einmal zu ermöglichen, der zusätzliche Aktionismus auf der Nibelungenbrücke war aber eine völlig unnötige Eskalation." Er übt scharfe Kritik an den Linzer Grünen: "Statt die von anderen geforderte Konstruktivität zu leben, werden Aktionsgruppen zu unüberlegten Handlungen motiviert, die sich als Bumerang erweisen könnten."

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) will das nicht kommentieren: "Diese Vorwürfe sind absurd." Sie ist für eine Weiterführung des autofreien Hauptplatzes. Die Aktion der Radfahrer sei als "Akt der Verzweiflung" zu verstehen: "Weil nach wie vor ein vernünftige Querung für Radfahrer über die Donau fehlt."

Das Stauchaos von Mittwoch hat auch außerhalb von Linz Unmut erregt: So meldete sich gestern der neue Altenberger Bürgermeister Michael Hammer (VP), Vertreter der "Mühlviertler Pendlerallianz" und Nationalratsabgeordneter, zu Wort: "Das Chaos zeigt die unkoordinierte Verkehrspolitik der Stadt Linz." Er fordere endlich verantwortungsvolle Maßnahmen ein: "Solche kontraproduktiven Maßnahmen, die zu Lasten aller gehen, sollten bleiben gelassen werden."

"Kein Untersagungsgrund"

An der Frage, wer denn nun Schuld an dem Chaos sei, scheiden sich also die Geister. Und so mancher war gestern um Distanzierung bemüht, wie Gerhard Fischer, Vorsitzender der Radlobby OÖ, der es bedauert, dass die Aktion so eskaliert ist: "Wir waren weder an der Organisation noch an der Abwicklung beteiligt, wir haben nur den roten Teppich geliehen." Auch die Polizei wehrt sich gegen die Kritik: Einerseits die Sicherheitspolizeiliche Abteilung der Landespolizeidirektion, die die Demo bewilligt hatte. "Die Behörde hat keinen Untersagungsgrund gehabt", sagt Gisbert Windischhofer, stv. Strafamtsleiter. Solche würden etwa vorliegen, wenn der Verkehr nicht über Ausweichstraßen umgeleitet werden könnte, was nicht der Fall war. Andererseits das Stadtpolizeikommando Linz, dem von der Plattform Linz autofrei vorgeworfen wurde, den Stau durch die Absicherungsmaßnahmen auf der Auffahrtsrampe von der Donaulände selbst verursacht zu haben. "Das entbehrt jeder Grundlage, diese Absicherung war aus Gründen der Verkehrssicherheit unumgänglich", sagt Heinz Oberauer vom Stadtpolizeikommando.

Autofreier Hauptplatz

Diskutiert wurde über das Pilotprojekt „autofreier Hauptplatz“ in Linz schon seit Jahren, mit diesem Sommer wurde es ernst. Als erster Schritt wurde am 1. Juli die Rathausgasse für den Durchzugsverkehr gesperrt, am Mittwoch folgte die wesentlich stärker befahrene Klosterstraße. Ursprünglich war geplant bis Schulbeginn am 14. September zu testen, was die Sperre bewirkt – nach dem Verkehrschaos am ersten Tag droht nun aber das vorzeitige Aus.

