Linz wurde zu Athena: Darum geht es in dem Netflix-Film

Im Mittelpunkt des französischen Actiondramas stehen die drei Brüder Moktar (Ouassini Embarek), Abdel (Dali Benssalah) und Karim (Sami Slimane). Deren 13-jähriger Bruder Idir soll bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei getötet worden sein.

Wegen des Todes seines Bruders kehrt der Soldat Abdel von der Front zurück in einen Pariser Vorort. Zuhause muss er feststellen, dass die Familie zerrissen ist: Sein jüngerer Bruder Karim denkt nur noch an Rache, während sein älterer Bruder Moktar in die Kriminalität abgedriftet ist.

Die beiden machen die Polizei für den Tod Idirs verantwortlich. Abdel versucht, die aufkommenden Spannungen zu lösen - das gelingt ihm aber nicht. Die Situation eskaliert. Die Hochhaussiedlung namens Athena, in der die Geschwister leben, verwandelt sich dank Karim und anderen Jugendlichen in eine belagerte Festung. Sie bewaffnen sich mit Pyrotechnik und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei.

Laut Regisseur Romain Gavras könnte Athena zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der Zukunft stattfinden. Der Film ist inspiriert von der griechischen Tragödie, die Gavras seit jeher interessiert. Hinter jedem Krieg verberge sich eine Manipulation - die Geschichte wiederhole sich immer wieder, "vom Trojanischen Krieg bis zu den Kriegen der Gegenwart", schreibt der Regisseur in einem Statement anlässlich der Biennale in Venedig.

Der 97 Minuten lange Spielfilm ist seit 23. September 2022 auf Netflix verfügbar. Uraufgeführt wurde der Film zuvor Anfang September bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig.