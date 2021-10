"Alles Verbrecher": Ärzte gehen juristisch gegen MFG-Politikerin vor

"Schämt euch !!!!!! alles Verbrecher": So kommentierte MFG-Politikerin Petra Saleh-Agha in einem Facebook-Posting jene Aktion, bei der die Belegschaft von 17 Spitälern in Oberösterreich vergangenen Donnerstag die Bevölkerung zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen hat.

Die Rieder Spitzenkandidatin relativierte ihre Aussage zwar gegenüber den OÖN- ihr Posting sei "falsch rübergekommen"- doch die Grenze war zu diesem Zeitpunkt längst überschritten.

"Die Art und Weise dieser untergriffigen Bemerkungen können wir uns nicht gefallen lassen", sagt Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich.

Mehrere Ärzte aus unterschiedlichen Krankenhäusern gehen nun- stellvertretend für die Ärzteschaft, das Pflegepersonal sowie alle anderen Berufsgruppen in den Spitälern- juristisch gegen die Aussagen der Politikerin vor.

"Es gibt ein einfaches Mittel gegen die Pandemie"

"Es ist erschütternd, dass man dieses Angebot einer Gratis-Impfung nicht annimmt. Mit der Aktion am vergangenen Donnerstag wollten wir die Bevölkerung wachrütteln und zur Impfung bewegen", sagt Harald Mayer, der Kurienobmann der angestellten Ärzte in der Ärztekammer für Oberösterreich.

Die Stimmung in den Spitälern sei schwierig, weil es ein einfaches Mittel gegen die Pandemie gebe, sagt Peter Adelsgruber, Kurienmitglied der angestellten Ärzte in der Ärztekammer. "Es wird jeder Patient von uns behandelt, auch jene, die nicht geimpft sind. Aber emotional ist das für die Pflege und für uns Ärzte und Ärztinnen sehr aufwendig, weil ein Corona-Patient ein sehr aufwendiger Patient ist", sagt Adelsgruber.