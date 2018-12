Pater Burghardt bei Kollision mit Pkw tödlich verletzt

SCHLIERBACH. Der 81-jährige Pater Burghardt aus Schlierbach ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwochmorgen in Schlierbach in seinem Heimatbezirk Kirchdorf an der Krems tödlich verletzt worden.

Die Unfallstelle in Schlierbach Bild: Matthias Lauber

Tragisch: Der Schlierbacher Pater Burghardt (81) ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg in Schlierbach getötet worden. Das bestätigte Polizeisprecher Friedrich Stadlmayr Mittwochabend auf OÖN-Anfrage. Der Geistliche habe am Morgen noch die Messe in einer Kirche in Sautern gehalten, so Stadlmayr. "Anschließend wollte er noch ein älteres Ehepaar besuchen, das den Gottesdienst nicht besuchen konnte. Auf dem Weg dorthin ist der Mann tragischerweise verunglückt", sagte Stadlmayr.

Laut Zeugenaussagen dürfte der 81-Jährige, als er von dem Feldweg kommend die Schlierbacher Straße (L554) überqueren wollte, einen von links kommenden Pkw übersehen haben. Dieses Fahrzeug, gelenkt von einer 24-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, erfasste den Radfahrer. Der 81-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Reanimationsversuche durch ein Rettungsteam hatten keinen Erfolg. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Sie erlitt aber einen Schock und musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Erst vor wenigen Tagen, am 18. Dezember, kam der bekannte Jesuiten-Pater Paul Mühlberger aus Steyr bei einem Unfall in Enns ums Leben, die OÖN haben berichtet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema